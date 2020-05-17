雲門舞集在2016年封箱的舞作《水月》，近期在英國沙德勒之井劇院線上向全球觀眾放映，自15日播映至今，欣賞人次近10萬人，巴哈音樂加上自太極導引發展而來的舞步相互結合，讓來自世界各地的觀眾留言直呼：「是非常美麗的舞作。」

線上播映演出，著重和觀眾的互動性，播映期間，沙德勒之井劇院劇院小編在留言區和網友同步發表感言，除了為網友解釋舞作概念從佛教的「鏡花水月」而來、特別感謝雲門舞集創辦人林懷民所錄製的導言之外，同時還特別提到《水月》舞台設計是由王孟超設計，並提到其特別之處，「懸掛的鏡子和筆刷般的裂痕紋路，都增添了這部作品的夢幻本質」。

王孟超表示，舞台上傾斜的鏡子靈感，是始於1998年雲門歐洲巡演，當時林懷民看到沿街樓房有長排鏡子俯映路人，他隨口問同行的王孟超：「舞台上用大片鏡子，難不難？」王孟超表示：「不難。」當晚林懷民洗澡時靈感乍現，爬出浴缸，打電話詢問王孟超：「台上可流水嗎？」答案是：「可以」。《水月》因此誕生。

王孟超表示，由於舞者需與水共舞，「2噸的水，在舞者演出當下必須是溫水，太冷、太熱都不行，後來我們研究出來，在開演前要先把水燒到50度，等到演出時會剛好降到適合舞者的體溫。」此外，舞台上另有排水循環系統，讓水可隨著舞作需要循環使用。

(中時 )