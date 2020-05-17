大陸選秀節目《創造營2020》邀鹿晗、黃子韜擔任導師，最新一集節目還找來吳亦凡當特派教練，讓同為EXO前成員的他們相隔6年上演世紀同框，不只學員們激動，更是引起粉絲們的回憶殺。

吳亦凡一見黃子韜就誇：「你現在很會講話。」讓黃子韜褪去平常嚴格模樣，害羞偷拍吳亦凡屁股，黃子韜對學員們喊話：「每個人的個人舞台，都是從不成熟到成熟的，所以你們今天所有的擔心和緊張都是正常的，也是必經之路，所以加油好嗎？ 」

吳亦凡擔任WeTV《創造營2020》特派教練。（圖／WeTV提供）

吳亦凡直誇黃子韜很會講話，「你現在跟以前不一樣。」鹿晗在一旁也說：「成熟了！」、「長大了！」台下參與選秀的女孩也喊：「好俏皮。」吳亦凡在節目中探班黃子韜與鹿晗訓練女孩們準備第一次公演的過程，鹿晗教女孩們唱吳亦凡的新歌〈大碗寬麵〉，吳亦凡突然送上「大碗寬麵」，惹得學員們尖叫，吳亦凡問黃子韜與鹿晗在節目體驗如何，黃子韜直呼，「她們比之前更有壓力，因為成團位只有七個位置！」

吳亦凡曝黃子韜有哭過，虧對方是淚腺擔當，「他是淚腺男孩。」鹿晗聞言緩頰當時黃子韜年紀小，比較容易鑽牛角尖，他也回憶起自己第一次的舞台表演，「很緊張，感覺要尿了！」黃子韜則是緊張到快喘不過氣。

(中時 )