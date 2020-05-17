為防疫加油，台北市立國樂團（以下簡稱北市國）邀請朱宗慶打擊樂團一起舉辦「聲東擊西」網路直播音樂會，16日已完成演出，雖然過程因為直播技術一度出現問題，但主辦單位很快補上新的連結，讓轉播順利完成，最後演出北市國招牌安可曲之一，結合東西方樂器編曲版本的《望春風》，為觀眾留下難忘的夜晚。

這是北市國所主辦的第三場直播音樂會，演出地點選定在國家音樂廳，由於兩團同台演出的樂手合計為67人，為保持安全防疫距離以及方便搬換大型樂器、調度空間，現場特別架設加長、加大舞台，從原有的舞台區延伸到前7排觀眾區，這是平常在國家音樂廳少見的景象。

特別的是，之前北市國在直播安排醫師防疫小知識，這次則是特別安排中文、英語雙主持人，為觀眾導聆、介紹曲目，主持功力讓觀眾稱讚，有趣的是，即使不在現場，觀眾仍可以在聊天室線上送出掌聲圖案、熱烈高喊安可，成為防疫期間，特別的線上音樂廳景象。

「聲東擊西」音樂會，目前仍在YouTube的「TCO Channel」與「朱宗慶打擊樂團Ju Percussion Group」兩個平台播映。

(中時 )