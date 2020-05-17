總統府祕書長陳菊今晚發布臉書宣布，520之後她不再續任總統府秘書長。未來，她仍然會和大家站在一起，不忘初衷，追求一個沒有恐懼、沒有威脅的美好社會。她也希望，大家一起來當小英總統的後盾，支持她，給她更多力量，帶領國家大步前進。

陳菊今晚在臉書跟所有關心她的朋友報告，「520之後我不再續任總統府秘書長」。她說，今年一月，在小英總統帶領下，我們一起守住了台灣的民主自由與改革成果，向全世界證明了台灣人的智慧與勇敢。在台灣即將邁向一個新階段的此時，「我認為，總統需要有更大的空間，作最好的布局；因此我選擇，離開工作了兩年的總統府」。

陳菊指出，2018年九合一敗選後，我們跌落低谷。幾十年的犧牲奮鬥所累積的民主成果，面臨能否存續的危機。我們的團結，不斷被撕裂。我們的價值，遭受前所未有的威脅。支持者的信心一點一滴地流失。

她說，小英總統當時承受了巨大的壓力，她無法袖手旁觀，更不能退縮放棄。她堅持，即使面對謾罵抹黑，也必須跟她共渡難關，協助小英連任，以鞏固我們的國家，守護民主，讓改革能夠繼續。

陳菊表示，2020大選，我們克服了滔天巨浪的挑戰，讓民主站穩腳步，台灣繼續前進，這是所有人民的勝利。而其後，我們又團結起來，面對疫情的威脅，讓台灣獲得國際社會空前的肯定。我們應該驕傲！台灣的民主體制，可以面對各種危機，並貫徹我們對自由與人權價值的追求。

選後，她向總統表達，「現在是我告別總統府最適當的時候」。她說，過去兩年，她跟隨總統渡過最艱難的關頭，也看到許多年輕世代，熱情投入公共事務，承擔民主的重任。社會充滿著希望與活力，「我對台灣的未來深具信心」。

兩年來，能與小英總統、陳副總統在總統府同甘共苦，陳菊強調，這是一段不在她人生規劃中的旅程。過去，總統府是黨國威權的象徵；如今，它是人民的總統府。她從一個為弱勢發聲的黨外小妹，走過驚恐的戒嚴時代，見證了政黨輪替，到走進總統府，輔佐台灣第一位女總統，歷經五十年。

她說，這條道路崎嶇而漫長，但民主、自由、人權已經逐漸紮根。我們一起走過黑暗，也一起創造了屬於台灣的榮耀，讓台灣充滿希望。

在離開前，她也感謝總統對她的信任和支持，也感謝總統府所有工作夥伴的努力與合作，一起實現我們對台灣人民的承諾。「未來，我仍然會和大家站在一起，不忘初衷，守護我們深愛的土地，追求一個沒有恐懼、沒有威脅的美好社會」。

她也希望，大家一起來當小英總統的後盾，「支持她，給她更多力量，帶領國家大步前進」。

陳菊臉書全文如下：

跟所有關心我的朋友報告，520之後我不再續任總統府秘書長。今年一月，在小英總統帶領下，我們一起守住了台灣的民主自由與改革成果，向全世界證明了台灣人的智慧與勇敢。在台灣即將邁向一個新階段的此時，我認為，總統需要有更大的空間，作最好的布局；因此我選擇，離開工作了兩年的總統府。

2018年九合一敗選後，我們跌落低谷。幾十年的犧牲奮鬥所累積的民主成果，面臨能否存續的危機。我們的團結，不斷被撕裂。我們的價值，遭受前所未有的威脅。支持者的信心一點一滴地流失。小英總統當時承受了巨大的壓力，我無法袖手旁觀，更不能退縮放棄。我堅持，即使面對謾罵抹黑，也必須跟她共渡難關，協助她連任，以鞏固我們的國家，守護民主，讓改革能夠繼續。

2020大選，我們克服了滔天巨浪的挑戰，讓民主站穩腳步，台灣繼續前進，這是所有人民的勝利。而其後，我們又團結起來，面對疫情的威脅，讓台灣獲得國際社會空前的肯定。我們應該驕傲！台灣的民主體制，可以面對各種危機，並貫徹我們對自由與人權價值的追求。

選後，我向總統表達，現在是我告別總統府最適當的時候。過去兩年，我跟隨總統渡過最艱難的關頭，我也看到許多年輕世代，熱情投入公共事務，承擔民主的重任。社會充滿著希望與活力，我對台灣的未來深具信心。

兩年來，能與小英總統、陳副總統在總統府同甘共苦，這是一段不在我人生規劃中的旅程。過去，總統府是黨國威權的象徵；如今，它是人民的總統府。我從一個為弱勢發聲的黨外小妹，走過驚恐的戒嚴時代，見證了政黨輪替，到走進總統府，輔佐台灣第一位女總統，歷經五十年。這條道路崎嶇而漫長，但民主、自由、人權已經逐漸紮根。我們一起走過黑暗，也一起創造了屬於台灣的榮耀，讓台灣充滿希望。

在離開前，我要感謝總統對我的信任和支持，也感謝總統府所有工作夥伴的努力與合作，一起實現我們對台灣人民的承諾。

未來，我仍然會和大家站在一起，不忘初衷，守護我們深愛的土地，追求一個沒有恐懼、沒有威脅的美好社會。我也希望，大家一起來當小英總統的後盾，支持她，給她更多力量，帶領國家大步前進。

(中時電子報)