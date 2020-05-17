女子超級籃球聯賽(WSBL)17日上演「大屠殺」，國泰人壽靠著7人得分上雙，最後以117比47狂電台元紡織，除了拿下開季8連勝，更創本季最大勝分(70)、本季單場最高得分(117)兩項紀錄，國泰教練鄭慧芸說：「不要去管那個分數！」

WSBL史上最多勝分紀錄是在2009年3月22日，中華電信106比31狂掃佛光大學，當時創下的75分紀錄，本季原本最多勝分紀錄是在今年5月13日，國泰以97比35痛宰台電的62分，至於本季原本單場最高得分是國泰的114分。

「假如我的球員會管那種分數，我就會叫她們下場休息，」鄭慧芸說，「光在上半場，我們就發生14失誤，加上現場空調好像壞了，讓我在中場休息時間，說話聲音稍微大一點，畢竟我們在國內才可能這樣打，到國外都是跑死那種。」

鄭慧芸強調，假如球員會看計分板，看的絕對不是雙方的比分差距，而是注意剩餘多少時間，「畢竟我們設計的戰術，都跟比賽時間息息相關，假如沒有注意到時間，場上陣容很可能就亂了，所以我更希望球員能在場上相互提醒時間。」

說到今年才加盟的王維琳，鄭慧芸希望她別再當「戲精」，「感覺她很多球正常投就好，她有身高優勢，卻一直在場上呃來呃去，想跟裁判騙犯規，她太想表現演技或找戲分，但我只要她把球投進，也要搶更多籃板，別做浪費時間的事。」

儘管戰績仍排本季第2，台元本季碰上國泰卻都輸很慘，目前3次對決下來，台元平均每場輸了52.7分，不過前提是台元從未拿出完整戰力應戰，像在17日，台元執行教練邱啟益一讓劉君儀、蔡佩真、陳萓峰等老將輪休，連1秒都沒打。

(中時 )