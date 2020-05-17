企業射箭聯賽二年第二輪賽事今天在國立體育大學射箭場進行精彩賽事，新竹愛山林隊擊退凱撒飯店對，目前排名積分暫以7分領先。

企箭二年每輪對戰隊伍依序進行女子個人賽、男子個人賽、混雙賽、女子團體賽和男子團體賽，每贏一場得一分，首場凱撒飯店隊派出去年世錦賽雙金后「雷母」雷千瑩打頭陣，但同樣也是身經百戰的新竹愛山林隊林詩嘉也不是省油的燈，6比2讓「雷母」踢到鐵板。

隨後男單凱撒隊「小胖」陳信夫和愛山林隊鄧宇成拼至5比5平手，加射後由陳信夫以10比8勝出扳回一城，雙方總比數1比1平分秋色；混雙凱撒呂岱凌／饒廷宇6比2再下一城，但愛山林隊於女團5比1、男團6比0再勝，總分3比2保住勝利，其中林詩嘉女單和女團都贏，幫助愛山林隊以7分登上龍頭。

新竹愛山林隊教練倪大智表示，和元年相較，陣中少了指標性選手譚雅婷，但選手由4男4女增加為6男5女，女將實力比去年來得平均，重心擺在混雙和女團，男將戰力也有提升，相信有機會突破去年例行賽第三的名次，對於今年改為較單純的積分制，倪大智認為這個賽制比較好，「去年採積點制，其中一場如果是6比0，積點一下子就拉很開，今年贏一場只得1分，各隊間差距不會拉太大，排名的變數變多，每場都得戰戰兢兢，比賽精采度較高。」

至於其他賽事，譚雅婷所屬的台南射箭隊在2比0領先下，被台中銀行連搶後面3分遭逆轉，排名積分從賽前4分和愛山林並列領先，變成6分退至第2；寒舍集團隊靠著「神鵰俠侣」林佳恩、魏均珩以7比1、6比0拿下前兩點勝利，混雙林佳恩搭余冠燐6比0再勝，但協會青年隊於女團、男團連兩場以6比0反撲，寒舍隊企業射箭聯賽二年錯過首場「完勝」紀錄。

(中時 )