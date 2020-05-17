富邦悍將本季對上樂天桃猿前7場全吞敗，今日派出洋投羅力先發，他先前因為鎖骨附近不適錯過開季，今日是他今年首度登板。前5局羅力僅被桃猿敲出4安，不過挨林立一發陽春炮追平，不過悍將把握機會，范國宸關鍵安打攻下超前分，6局結束悍將3比2領先，

富邦悍將前2局有攻勢，首局張正偉敲安後盜上二壘，高國麟適時安打攻下首分；2局下半申皓瑋、戴培峰、王正棠連續3支安打攻下第3分，不過沒有把握無人出局二、三壘有人的機會，沒有繼續追加分數。

4局上半林智對羅力敲出二壘打，猿隊靠高飛犧牲打攻下第1飛後，林立此局敲出陽春炮，追平至2比2平手。下半局悍將原有大好得分機會，1出局二、三壘有人，卻無功而返。

直到5局下半悍將才把握機位，三壘有人時范國宸敲出超前安打，悍將以3比2領先。

樂天桃猿先發投手霸能。（陳怡誠攝）

富邦悍將高國麟敲安攻下首分。（陳怡誠攝）

7局下悍將攻下大局，胡金龍、范國宸雙雙開轟拉開分數後，桃猿換投黃子鵬，一上場先保送對手後，王正棠、李宗賢也敲兒，再攻下3分；又換投洪聖欽也無法止血，胡金龍敲單局第2安，此局悍將打了11人次、攻下6分大局，以9比2領先。

羅力此局先發7局被敲6支安打、僅失2分、送出4次三振，本季初登板就拿下勝投，也助球隊與洪總終止對戰桃猿7連敗。

富邦悍將胡金龍敲出全壘打。（陳怡誠攝）

富邦悍將范國宸敲出陽春炮。（陳怡誠攝）

(中時 )