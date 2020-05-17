胡瓜主持本周《綜藝大集合》，以經典遊戲「一尾活龍」做為開場，現場許多藝人都未體驗過，所以一開始他讓女藝人體驗何謂「經典」，兩個小高台各站一位，二人拉著一條繩子，用技巧與力量把對方拉下高台，每位女藝人相互進行淘汰賽，沒想到女藝人中的新任魔王竟然是郭婷筠，郭婷筠以1打5連過5關，現場所有女藝人都無人能擊敗她。

胡瓜特別安排一位女子健力冠軍來挑戰郭婷筠，但她臉上絲毫看不出恐懼感，選擇正面迎戰冠軍，比拚精神讓人佩服。看到氣勢強大的郭婷筠，胡瓜還親自上場挑戰，沒想到經驗老道的他居然被郭婷筠拉下擂台，讓他笑說：「郭婷筠流著女魔王的血液！」

除此之外，男生的一尾活龍挑戰賽有些不同，男藝人有價碼分別，觀眾需從低價碼的藝人打起，現場來了一位健身教練，一路從500元、1000元、2000元打上來，累積了6500元，打到最後胡瓜不得不親自下場，示範最高境界「聽繩應變戰術」，場面逗趣。

(中時 )