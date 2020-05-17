恐怖漫畫大師伊藤潤二，將日本妖怪阿瑪比埃（Amabie）繪製的陰森駭人。(摘自伊藤潤二推特)

作品《蜂蜜幸運草》曾在台灣翻拍為電視劇的漫畫家羽海野千花，以清新色調描繪阿瑪比埃。(摘自羽海野千花推特)

推特上湧起的阿瑪比埃繪畫熱潮，讓日本扶桑出版社決議收錄藝術家、大眾分享的阿瑪比埃作品，並將出版收益幫助新冠肺炎防疫工作。(摘自出版社官網)

形似人魚的日本妖怪「阿瑪比埃」，雖外型奇特詭異，但在傳說中，他卻能保佑人民衣食無虞，甚至能預防疾病。在疫情肆虐全球的當下，這位百年前的古老妖怪也意外爆紅，在推特掀起「阿瑪比埃」繪畫潮。

阿瑪比埃（Amabie）的傳說，源自日本江戶時代的木刻版畫，據版畫的描繪，阿瑪比埃披著一頭長髮，並擁有長鱗片的魚身、像鳥喙的嘴以及三條腿。某天他突然出現於海面上，向當地民眾宣稱，往後幾年都會有豐沛的收成，如有傳染病，只要拿繪製阿瑪比埃的肖像給染疫者看，就能治癒疾病，隨後便隱身於海洋。

經過數百年，新冠肺炎疫情爆發，能治癒疾病的阿瑪比埃成日本討論度最高的國民吉祥物，至今已積累上千萬筆的推特討論貼文，日本政府也將其形象應用在防疫宣傳海報上，呼籲大眾減少出門，藝術界如吉田戰車、中村佑介、羽海野千花等漫畫家，也紛紛以阿瑪比埃為主題，在社群平台分享畫風迴異而獨特的插圖。

而以《富江》、《人頭氣球》聞名的日本恐怖漫畫家伊藤潤二，在推特上釋出自己繪製的阿瑪比埃防疫符，附上短句「希望疫情早日結束」，為大眾祈福。同時，伊藤潤二也發揮自己一貫的恐怖風格，以細膩畫工，將原只有簡單線條的阿瑪比埃，繪製的陰森駭人。

有「妖怪博士」之稱的已故漫畫大師水木茂，對妖怪題材極具熱忱，代表作《鬼太郎》即是描述一位小男孩穿梭於人妖兩界的故事，裡頭便有阿瑪比埃出沒的場景。由水木茂一手創立的水木動畫，日前也搭上這股風潮，釋出大師親手繪製的黑白、彩色的兩版插圖，回味大師筆觸。

日本扶桑出版社針對這股阿瑪比埃熱潮，也宣布將緊急製作、出版圖像書《大家的阿瑪比埃》（暫譯），收錄大眾於推特上分享的阿瑪比埃，不局限於繪畫形式，涵蓋雕塑、陶器、紡織等作品，為紛擾時刻留下紀念，也預計將部分出版收入捐贈給為新冠肺炎費盡心力的醫療組織。

(中時 )