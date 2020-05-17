大安媽祖文化園區是甲安埔居民殷切期盼的重要建設，「名稱」於台中市議會中引爆不同宗教信仰論戰！超黨派市議員段緯宇、陳清龍與朱元宏等人，建議市府將大安媽祖園區更名為「大安國際藝文休閒中心」，不應特定為某一宗教設置案。市府觀光旅遊局長林筱淇強調，園區更名與否，市府會再研議。

檢察官、律師出身的市議員朱元宏說，根據憲法第7條：「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等」。若市府僅為特定宗教興建土木，不符憲法比例原則，違反宗教平等及宗教中立原則。

市議員吳顯森、段緯宇、陳清龍認為，市府應以多元文化及公共藝術角度思考定位，讓園區效益提升，成為海線區域的觀光亮點；建議更名為「大安國際藝文休閒中心」，如江海納百川不只是媽祖文化，更將沿海地帶平埔族文物，來台宣教士事蹟和民國百年史蹟納入規畫。

海線居民表示，媽祖是傳統「風頭水尾」大安港討海人的守護神，更是早年兩岸對峙守護台海安全的「和平女神」，取名為大安媽祖園區不僅見證歷史，更期勉後人飲水思源莫忘本。

觀旅局長林筱淇指出，議員及各界意見會納入參考，持保留態度。此案從102到109年超越宗教意涵，提升至文化觀光層次，期能吸引國內外觀光人潮；對於社會多元意見，市府將虛心聆聽，兼顧觀光發展與民眾需求。

(中時 )