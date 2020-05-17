本於今年7月舉行的美國聖地牙哥動漫展，在上個月宣布取消後，引來不少動漫迷的惋惜。但隨著不少大型活動紛紛以網路形式延續，聖地牙哥動漫展的主辦單位在日前也推出線上漫畫博物館，為動漫迷帶來新的居家樂趣。

發言人格蘭薩（David Glanzer）向《好萊塢報導》透露，線上活動不會取代動漫展，但希望藉此傳達勵志人心的效果，「無論效果如何，線上嘗試都會為未來的動漫展提供資訊。」

線上漫畫博物館以影片為主，包含往年的座談活動及近期以視訊錄製的訪談影片，邀請漫畫家、繪師一同參與，如曾獲艾斯納漫畫獎的巴特爾（Jen Bartel），長年為漫威繪製漫畫封面，便在影片中分享她過往的封面故事。而聖地牙哥動漫展也以漫畫元素設計賓果、謎語、著色圖，集結為多本遊戲書，供動漫迷線上下載。

至今已有50年歷史的聖地牙哥動漫展，是全球漫畫產業規模最大的綜合型會展，每年7月於聖地牙哥會展中心舉行。除動漫迷外，參觀人員包括漫畫界、藝術界、影視界、作家，由於行銷效應強大，好萊塢各大製片場常結合真人英雄系列電視電影在此進行首映，如去年漫威便於展場上公布了「漫威宇宙第四階段」的電影上映計畫。

台灣漫畫家在去年首度以國家館形式參展，以「東方的力量：台灣英雄聯盟」為主題，展出周顯宗《摺紙戰士》、葉羽桐《貓劍客》、惟丞x好面《機甲英雄FIGHT》、葉明軒《大仙術士李白》等9位台灣漫畫家的作品。另外，漫畫家成風、曾建華及BARZ在現場也舉辦了簽畫會，讓外國漫迷更能認識台灣漫畫。

(中時 )