「高球精靈」徐薇淩受富邦悍將邀請擔任今日開球來賓，找來同樣愛好高爾夫運動的打者胡金龍擔任捕手。不過她因為球在本壘板前提前落地「挖地瓜」自評59分，直呼下次一定要再來挑戰。她也透露自己從小就愛看棒球，最喜歡「恰恰」彭政閔不放棄的精神，此外也對胡金龍下戰帖，希望有機會能一起切磋高球。

徐薇淩表示，站在球場上看的視角與轉播時很不同，第一次開球除了興奮之外也很緊張，因此對於自己開球挖地瓜感到有些失望，不過也說若下次再開球一定能表現更好。

徐薇淩透露自己從小就愛看棒球，在家偶爾也會模仿投手動作，因此開球架式十足，「最欣賞彭政閔不放棄的精神，當然最支持的還是富邦悍將，雖然恰恰現在退休了，不過相信還有很多球員也有他的精神。」

悍將今日特地找來同樣喜愛高爾夫的球員胡金龍搭配蹲捕，徐薇淩表示過去曾在高爾夫活動上遇到胡金龍，兩人也會閒聊，不過這次是第一次在棒球場相遇，「有聽說他開球很遠，很想跟他一起打球，互相切磋一下。」

「高球精靈」徐薇淩開球，悍將找來同樣喜愛高爾夫的胡金龍蹲捕。（陳怡誠攝）

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