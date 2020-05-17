斥資6億多興建的大安媽祖文化園區，只有基座沒有媽祖雕像。市議員吳敏濟17日指出，市府每年支付利息及電費形同鉅額浪費，提案建請市府編列預算在大安媽祖文化園區興建雕像與砂雕美術館，打造1座結合宗教文化與藝術休閒雙主題園區，促進大安及濱海觀光產業永續發展。市府觀光旅遊長林筱淇說，將提供給未來民間投資廠商進行評估。

吳敏濟指出，大安媽祖文化園區若再投入2億多元僅興建媽祖雕像，單一主題很難持續吸引遊客，如彰化八卦山大佛、鐵砧山鄭成功雕像，觀光熱度早已冷卻，只淪為提供在地人運動的場域，媽祖文化園區需記取前車之鑑，以免淪為蚊子館又浪費公帑。

吳敏濟、陳廷秀及陳本添等人提案，建議使用大安媽祖文化園區基座內兩個樓層設置砂雕美術館，細部規畫報告2年多前已完成，只需3700多萬元即可開館。根據日本鳥取砂之美術館的成功經驗，以及台灣各地砂雕展備受歡迎的程度，成功應指日可待。

吳敏濟指出，觀光產業投資必須著眼於永續經營，媽祖文化與砂雕美術館兩相結合，具備厚實的永續發展基礎，配合宗教文化活動與校外教學的引入，大安及台中濱海觀光將躍升為全台獨一無二的熱門景點，機不可失。

觀光旅遊局長林筱淇說，大安媽祖文化園區，未來將採OT或ROT方式委外經營；未來如得標廠商願意投資砂雕美術館，將由廠商來投資興建經營，市府可節省公帑的支出，亦能帶動海線觀光旅遊。

(中時 )