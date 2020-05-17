罷韓投票日愈來愈接近，高雄市長韓國瑜在臉書PO文表態，請大家6月6日那天不要去投票、不參與任何政治活動。韓國瑜此番動作，會讓大家改變投票意願嗎？名嘴邱明玉認為，現在看起來效果有限。

邱明玉在 《2020聚焦關鍵》節目中表示，韓國瑜此次姿態放軟，現在看起來效果有限。韓國瑜到底要主戰、還是主和，原本一直僵持不下，結果韓國瑜跌破眼鏡，提前定調，而且韓國瑜在臉書上發表了一篇令人覺得很軟性的溫馨訴求「任憑風雨，繼續向前--韓國瑜的內心話」，這個2分50秒的影片，讓很多韓粉看完後感動落淚。

邱明玉指出，韓粉之所以感動落淚，是因為韓國瑜回復到他以前三山造勢時溫馨感人的訴求，呼籲6月6日如果支持韓國瑜的人，都不要去參與任何政治活動，是「動之以情，訴諸以理」。韓國瑜還說自己是一個不貪汙 、不炒土地、不包工程，每項工作認真做，而且清廉有效的市長。

邱明玉點出，「訴諸於理」就是跟大家講，當高雄市長，韓國瑜到底做了哪些事；「動之以情」就是，外縣市的好朋友不要來高雄，沒有必要造成過多的想像空間，如果是在地的高雄朋友，也請他們注意防疫下的安全，6月6日就出來消費，去支持在地商家。如果你是高雄的在地商家，聽了這番話會有多高興，因為他們會認為韓市長在罷韓那天，還幫他們的經濟著想。

(中時電子報)