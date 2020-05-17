美國海軍（USN）開始尋找新式噴射教練機，來接服役役30多年的波音T-45蒼鷹(Goshawk)。

全球飛行網(Flight Global)報導，美國海軍在5月14日公布新教練機的要求案，他們希望新式教練機能在2028年以前，就達成航空母艦的降落測試，這時程頗趕，因此他們打算在目前已有的教練機中尋找。

T-45 Goshawk "Eagles" Train On USS Abraham Lincoln (CVN-72)

現役的T-45教練機，是源自1970年代BAE公司的「鷹式噴射機」(Hawk Jet)的美國版本，該型教練機設計簡單輕巧，很符合美國海軍的需求。麥克唐納·道格拉斯公司(McDonnell Douglas)和BAE合作，將鷹式教練機改成艦載機版本，在1988年完成首飛。波音公司在1997年與麥道公司合併，就成了T-45的母公司。

新型教練機為雙座型，配備彈射座椅；預期單架機每年飛行400小時，可完成1200次著艦訓練，和45次觸艦復飛訓練，總飛行小時數14400小時，累計著陸43200次；飛行高度41000英尺(12500公尺)，飛行速度至少高於時速1111公里(0.9馬赫)；另外，該教練機可以不必彈射器就能起飛。

美國海軍可能會從以下幾種教練機尋覓：波音-紳寶（Boeing-Saab）的T-7A紅鷹教練機，這是美國空軍TX教練機競賽的獲勝者；洛克希德·馬丁公司與韓國KIA共同研製的FA-50/T-50A；以及雷神-李奧納多集團（Leonardo）的T-100，基於 M-346教練機的美國版本。

(中時電子報)