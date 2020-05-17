受到疫情影響，紐約百老匯劇院關閉，迪士尼發表聲明表示，旗下推出的音樂劇《冰雪奇緣》將永遠落幕，不再重返百老匯舞台。

音樂劇《冰雪奇緣》是改編自紅遍全球的同名動畫，故事描述公主艾莎出生帶有創造冰雪的魔法，她手指碰到的地方都會結冰，為了怕傷害到妹妹，她被孤獨地隔絕在城堡，並努力控制自己的神祕力量。妹妹為了找回姊姊，踏上冒險旅途，證明愛能克服一切，無畏冰霜。

劇中顛覆以往童話傳統的王子公主談戀愛的愛情故事，說明了愛無所不在，2013年上映至今，包括劇中的艾莎公主、雪寶等角色，以及主題曲〈Let it go〉都受到廣大歡迎，近年電影交響音樂會經常到台灣演出，音樂劇版本則是在2018年推出。

迪士尼戲劇製作（Theatrical Productions）湯瑪士．舒馬赫（Thomas Schumacher）在聲名裡表示，2013年開始發想《冰雪奇緣》時，很難料想到，一場全球爆發的疫情竟會改變全球經濟，使得在迪士尼在百老匯的演出無法繼續下去。

(中時 )