亞姐出身的女星張文慈當年因不雅傳聞遭公司冷凍，不得已接拍限制級電影《強姦3：OL誘惑》，從此被冠上「三級片女星」稱號，而她不僅闖蕩銀河坎坷，私下也風波不斷，多年來受到粉絲騷擾，去年終於報警，沒想到狂粉被舉發後竟變本加厲，波及張文慈身邊的親友，讓她忍無可忍公開其惡行。

張文慈昨在微博po文，開頭竟直接跟好友、所屬公司甚至代言的偵信品牌道歉，理由是有名粉絲不斷對她進行騷擾，她早於去年報警處理，本以為事情就此終結，沒想到對方完全收手，反倒變本加厲，不但張文慈本身持續受到網路霸凌，「我收到消息，原來我身邊的朋友、粉絲最近一直受到了她的騷擾和影響」。

張文慈忍無可忍，淚吐「我本不願意再去觸碰心裏的傷痛，但我希望一切能儘快結束」，才決定了公開該名粉絲的手法，透露對方到活動會場堵她，提出無理要求遭拒後開始報復，會用斷章取義的截圖黑她、恐嚇她，甚至會跑到張文慈住家樓下，同時不斷請朋友創造小號，用這些帳號來留言騷擾，張文慈隨此文公布了一些截圖，竟說未公開的部分還有幾百條，如今公開此事，其他不願再談，「大家都回歸自己正常的生活吧，以後我也不會再回應這個問題，感謝每一個相信我支持我的人」。

(中時電子報)