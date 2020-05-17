台中市陳姓男子在網路認識妙齡女子，女方以要考專業證照，開口借1萬元，還傳身分證照片取信。陳男深信不疑到銀行匯款，行員確認匯款資料時，他竟拿出手機秀出女方證件照給行員看，警方到場追查證件資料遭竄改，陳男還癡迷地擔心女方等錢急用，經警方苦口婆心勸阻，才防止一場騙局。

中市警一分局繼中派出所日前接獲銀行通報稱有民眾疑似遭騙，警方到場時行員表示，陳男臨櫃要匯款1萬元，她依照流程確認匯款人資料，陳男竟拿出手機秀出收款人的身分證照片，相當可疑。

陳男表示，他在網路上認識1名妙齡女子，雙方聊不到一個月，女方自稱因為工作需求要考專業證照，但是薪水卻還沒入帳，徵詢可否借錢急用，還將身分證拍照寄給陳男作為證據。

員警發現女方寄來的身分證照片，身分證的字號及背面戶籍地的「字體」與正本有明顯差異，告訴陳男，資料恐遭竄改，現場再以隨身小電腦查詢，確實無該筆證號資料。

員警要協助陳男封鎖女方帳號，但陳男擔心可能有誤會，也怕女方癡癡地等他匯這筆錢過去，還請警方不要封鎖，指稱「會好好處理，不會匯錢」，癡迷程度連在場的員警及行員都搖頭，經員警耐心勸說，他才封鎖對方帳號，將現金存回自己帳戶。

(中時 )