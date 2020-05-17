印度有一名少年阿南德(Abhigya Anand)，本身是一名占星師，去年8月在YouTube上傳了一傳影片，竟成功預測到新冠肺炎疫情爆發。近日，他又再度上傳影片並提到，另一場更嚴重的災難將會在2020年12月20日降臨，直到2021年的3月底才會結束。

阿南德去年8月上傳了一段影片《2019年11月到2020年4月嚴重的災難降臨世界》引起了關注，他透過占星術預言全球將遭遇重大危險，且高峰會在3到4月，在5月29日後，流行疾病會逐漸消緩，然而疫情不會完全結束，6月31日前不會有好消息。上述一切完全符合現今的狀況。

接著，阿南德又上傳了一支新影片提到，另一個嚴重災難會在2020年12月降臨，這次的災難會比新冠肺炎更為嚴重，時間將會持續到2021年3月。他強調，我們必須獲得免疫才有辦法保護自己，因此需要及早做準備。

同時阿南德也呼籲，人類必須停止殺害動物和地球，否則人類只會面臨地球給予的懲罰。

(中時電子報)