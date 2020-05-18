日前在大陸江蘇省有一名男子，由於缺錢花用，竟四處誘捕流浪貓，並冒充是兔肉賣至餐廳、菜市場等處，藉此賺錢，有時甚至也會自己料理食用，聲稱能治療氣喘。不久後男子遭人舉報，警方到場馬上見到籠子裡關有數10隻野貓，沒想到男子竟淡定回應「野貓無主人，誘捕不犯法」，相當冷血。

綜合陸媒報導，事發於江蘇省揚州市，該名艾姓男子平時騎著電動機車四處閒晃，一見到流浪貓出沒，就開始放置特製籠子，裡頭掛有鹹魚或鳥隻，接著艾男播起鳥叫聲，吸引野貓過來，待其走進籠子後，艾男會利用遙控器將彈簧門關閉，他還驕傲的自稱這是「高科技誘捕」手段。

警方沒收所有作案工具，並將野貓全數放生。（圖／翻攝自荔枝視頻）

警方接獲舉報後上門逮人，艾男供稱是因為有案件在身，遭到法院起訴，急須在月底還錢，他才會想出這個辦法，艾男也坦言，誘捕流浪貓的行為已經有半年之久，運氣好的話一口氣還能抓到數10隻，上百隻的流浪貓被冒充是兔肉，販賣至鄰近的菜市場、餐廳，有時他也會親自宰殺、食用。

事後，警方將作案工具逐一沒收，並對艾男進行一番教育，籠子中的流浪貓則全部放生。新冠肺炎疫情仍在全球延燒，不少專家推測病毒爆發與大陸「嗜吃野味」有關，警方也藉此大力呼籲，民眾若發現餐廳中有來路不明的肉類，應避免食用，並立刻通報警方，以杜絕類似情況再度重演。

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(中時電子報)