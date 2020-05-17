健保費用是否調整？衛福部長陳時中今天表示，健保調整牽一髮動全身，每個環節互相連動。他強調，希望從大的結構面討論，不要喪失社會保險，量能付費的精神，在單一保險結構下讓制度更完整健全。陳時中挑戰艱難任務「調漲健保費率」的消息一出，台大教授徐丞志在臉書上一句話給評論。

衛福部長陳時中先前接受平面媒體專訪，透露下一個艱難任務是調漲健保費率。他在指揮中心例行記者會中也進一步解釋，台灣健保多年來都做得很成功，受世界矚目，但制度中，都有優點和缺點，健保是一個很重要的結構性問題，但他仍想經過各界的討論和專家學者意見，從大的結構面討論，不要喪失社會保險，量能付費的精神，在單一保險結構下讓制度更完整健全。

台大教授徐丞志在臉書上轉發陳時中欲漲健保費的消息，他寫了評論：「【格局】順風揚帆而起，並在政治資本最雄厚的時候逆風進行改革，佩服！把事情做對比把事情做好難、對的事情做就是囉」。

前衛生署長楊志良表示，佩服陳時中趕在這時候調整費率。改革勢在必行，誰當家都要面臨這個問題，但困難處在於。但是他也表示，不管怎麼調整，都是有工作的人承擔，但繳錢的年輕人用保費少，若再調漲，可能引發世代衝突不公平感高。

(中時電子報)