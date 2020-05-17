高雄市長韓國瑜呼籲支持者6月6日不要投票，名嘴李正皓表示，他曾預言韓國瑜會宣布「投票蓋牌」，果不其然，16日晚上韓國瑜直播呼籲支持者不投票、只監票。

李正皓在臉書發文表示，他曾預言韓國瑜會宣布「投票蓋牌」，他並不是有內線，而是他太了解韓國瑜的個性。

李正皓指出，總統大選時，韓國瑜民調直直落，他身為總統候選人本該力挽狂瀾，但韓國瑜卻沒有承擔直接宣布「民調蓋牌」，除了讓自己的選情陷入萬劫不復，更讓國民黨的立委候選人掃到颱風尾，硬著頭皮為韓國瑜辯護。如今面對市長罷免案，韓國瑜身為被罷免人一樣沒有承擔的勇氣，選擇「投票蓋牌」，提前棄械投降。他不客氣的說：「高雄讓韓國瑜這樣一搞，國民黨20年內在高雄斷根滅種。」

李正皓認為，這次「蓋完牌」，韓國瑜拍拍屁股回斗六，但是未來高雄市長補選由誰來參戰？請問2022市長大選誰來承擔？更甚者2024年高雄的區域立委誰可搶下一席？他直言，通通都沒。

(中時電子報)