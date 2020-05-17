南韓由於首爾市梨泰院夜店區爆發群聚感染，導致全國各級學校延後一周復課。國務總理丁世均17日接受KBS電視節目訪問時表示，全國各級學校將照計劃分批復學復課，急需備戰高考的高三學生定20日率先返校上課。

受新冠疫情影響，各級學校的復課時間幾度推遲。根據計畫，高三學生將於20日復課，高二、初三、小學一二年級和幼兒園學生將於27日返校，高一、初二、小學三四年級於6月3日復課，初一和小學五六年級在6月8日開學。

丁世均表示，所幸梨泰院夜店集體感染確診病例增速放緩。被問及是否過早鬆綁防疫，丁世均表示，不能放任經濟繼續惡化，政府選定的時期相對恰當。他預測受疫情影響，經濟恐面臨長期低迷，政府將力爭經濟呈U型復甦。他表示，第三次追加預算案規模將大於第一、二次追加預算，發行國債在所難免。南韓國會共已批准追加 11.7 兆韓元預算，為該國有史以來規模最大筆額外預算。

另就韓美防衛費分擔談判，丁世均說，美方要求每年進行一次談判，並增加韓方分擔金額，南韓對此難以接受，預計雙方還需好一陣子才能達成協議。

(中時 )