23歲紐約觀光客彼得斯前往夏威夷度假，周一抵達歐胡島應該要按該州規定，接受14天強制隔離。但他卻沒把隔離命令當回事，當天就離開飯店房間，搭著大眾運輸工具在各地趴趴走，倘佯夏威夷的碧海藍天，甚至還拍下沙灘美景上傳IG。

許多當地民眾看到彼得斯的IG照片，包括他帶著衝浪板走在沙攤上，開心做日光浴，夜裡在威基基海灘漫步等，紛紛通報當局。警方獲報後前往彼得斯下榻飯店，員工向警方證實，這幾天的確看到他離開房間到多處地點。

警方在周五逮捕彼得斯，夏威夷州檢察長康諾斯對民眾的幫助表達感謝，因為他們的熱心，在社群網站發現犯規的漏網之魚身影，並通報當局。

距離美國本土遙遠的夏威夷，到周六為止有638例新冠肺炎確診，17人死亡。 該州自4月起正式啟動強制隔離措施，在各島間旅行的居民和訪客，必須強制執行14天隔離。州長伊芸（David Ige）警告，違者可能面臨牢獄之災，以及5千美元（約台幣15.2萬元）。

(中時 )