權威商業雜誌《富比世》發佈了2020全球企業2000強榜單。據財聯社統計，大陸有52家房企上榜，與2019年相比，有35家房企排名提升、9家首次上榜、8家排名下滑，1家掉出榜單。

上榜富比世全球企業2000強榜單的前十名大陸房企，分別是萬科企業、碧桂園、中國恒大、保利發展、華潤置地、融創中國、龍湖集團、新鴻基地產、綠地控股、長江實業。

其中，萬科企業在榜單中排在第100名，相比2019年上升了24位，是唯一一家闖入前100名的大陸房企。萬科銷售額雖連續幾年未重歸第一，但股票市值仍居首位。

榜單前200名中，有5家大陸房企入榜。碧桂園上升18位至111名；保利發展上升73位至172名；2019年闖入前100的中國恒大，從94名下降至2020年的154名，恒大2019年銷售額同比增長10.3％至人民幣6080億元，增速比前年上升2.9個百分點，但淨利潤幾近腰斬；「碧恒萬融」之一的融創中國，則上升82位至223名。

(旺報 )