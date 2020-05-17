羅智強在臉書貼一張消防局答覆文。（圖／取自羅智強臉書）

錢櫃大火造成6死慘劇，至今已發生將近3周，國民黨台北市議員今（17）日指出，林森錢櫃的管理權人至少是「一年以上有期徒刑」；這位神秘的管理權人，台北市消防局終於公布，就是「練台生」。羅智強砲轟，練台生至今不但拒不道歉，甚至連罹難者公祭都不出席；北檢也居然沒有約談，讓練台生逍遙法外，難道台灣真的成了「綠媒王國」？

錢櫃大火造成6死慘劇，至今已發生將近3周，北市議員羅智強14日痛批，董事長練台生仗著媒體勢力，連罹難者公祭都神隱不出現，他詢問市長柯文哲要不要評練一句：「把他送進地獄」？柯回應，練台生還是要有企業社會責任、要出來處理。

羅智強表示，責任比較輕的柯文哲鞠躬道歉，責任最大的練台生卻神隱不見，對受害者和死者家屬一點都不公道。市議員汪志冰昨也公開譴責練台生，6位死者前天公祭，到現在練都未出現，也沒有看到市府對練這個人有任何譴責。

羅智強今（17）日引用台北市政府消防局說法指出，依照消防法第 35 條「應設置消防安全設備之供營業使用場所，其管理權人未依規定設置或維護，於發生火災時致人於死者，處一年以上七年以下有期徒刑。」

林森錢櫃「安檢過關，設備就關」，發生火災致人於死，它的管理權人至少是「一年以上有期徒刑」；這位神秘的管理權人，台北市消防局終於公布，就是「練台生」。這位造成6死91傷的刑事嫌犯，事發至今不但拒不道歉，甚至連罹難者公祭都不出席；北檢也居然沒有約談，讓練台生逍遙法外。

羅智強痛批，難道台灣真的成了「綠媒王國」，只要跟民進黨交好，殺人放火，也都沒有關係？

(中時電子報)