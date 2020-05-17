北市承德路7段一處資源回收場外圍發生火災，警消17日晚上8點34分接獲報案後，不到20分鐘迅速撲滅，現場無人員受傷，至於起火原因將後續調查釐清。

警消晚間8點34分接獲民眾報案，派出消防車輛16輛、救護車輛2輛、人員40人到場灌救，由於現場並非鐵皮屋，現場一度傳出有人在鐵皮屋內，已經自行脫困，經警消確認無人受傷。

(中時 )