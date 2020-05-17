台北市承德路 資源回收場外圍火警 21:122020/05/17 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 承德路7段資源回收場外圍起火，警消晚間8點47分已撲滅火勢，無人受傷。（報系資料照／李文正台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市承德路7段一處資源回收場外圍發生火災，警消17日晚上8點34分接獲報案後，不到20分鐘迅速撲滅，現場無人員受傷，至於起火原因將後續調查釐清。 警消晚間8點34分接獲民眾報案，派出消防車輛16輛、救護車輛2輛、人員40人到場灌救，由於現場並非鐵皮屋，現場一度傳出有人在鐵皮屋內，已經自行脫困，經警消確認無人受傷。 (中時 ) #台北市 #承德路 #資源回收場 #外圍 #火警 #警消 #現場 #報案 #北市 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北市黨部主委選舉互控 卓榮泰嘆了一口氣 14:302020/05/13 政治 台北市黨部主委互控 今晚8點未達共識 擬暫停選舉 16:402020/05/13 政治 劍湖山世界醫護警消免費入園 20:082020/05/13 旅遊 台北市黨部主委選舉互槓處理 卓榮泰：明天再說 21:232020/05/13 政治 黑紅大戰 聚焦派系版圖擴張 04:102020/05/14 政治要聞 民進黨台北市黨部主委互控協調未果 選舉暫停 10:222020/05/14 政治 醫護警消專屬優惠 劍湖山推門票0元 11:062020/05/14 生活 報案滑「Line」就搞定 台中警首推3合1報案APP 10:442020/05/15 社會 象農夫提供台北市校園綠化免費諮詢及輔導 12:262020/05/15 生活 台北美食不斷送 icash2.0祭最高20％回饋 17:382020/05/15 財經 社會熱門新聞 人妻偷吃小王 炸裂小花痛扯胸毛當證物 - 社會 變態男酒店偷拍 600人性愛影片被看光 - 社會 小貨車鋼瓶爆炸？ 火燒車19分鐘變廢鐵 - 社會 女友性慾強！他睡著還被吹醒 曝1天次數網看傻 - 社會 中壢誘拐孩童案 警新竹逮1男子 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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