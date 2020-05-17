前次交手讓台電中止跨季40連敗的中華電信，17日再次相遇，當然不想讓「台電奇蹟」重演！靠著當家中鋒謝佩君帶傷復出，除了賣命打了36分鐘，更摘17分、7籃板，電信終場66比61險勝台電，總算避免連兩場爆冷輸給台電結局。

「我們當然一定要讓佩君復出，畢竟我們中鋒位置少了她，真的有差，」前兩戰刻意輪休謝佩君的電信教練黃曉潔表示，「今晚幾乎讓她打滿全場，她在末節獨拿9分，應該是這場比賽的贏球關鍵。前場我們輸了，這場沒有本錢再輸。」

謝佩君是在13日不慎膝蓋過度反折，造成舊傷有點復發，才會刻意讓她休兵兩場，只是一回來就打了36分鐘，未免也太操了，謝佩君說：「傷勢還OK，儘管賽前知道今晚會打比較久，卻持續抬頭看著記分板，心想怎麼比賽還不結束。」

「其實我感覺今天回到場上，在防守上的幫助比較大，也跟黃湘婷合作捍衛禁區，進攻端則是有機會就投，」謝佩君說，「我最近跟球隊達成共識，就是努力在場上省力，且提升續航力，努力用最輕鬆、最簡單的方式在場上打球。」

電信贏球另一功臣是劉惠茹，她拿全場最高19分，黃曉潔賽後表示，「惠茹的起伏太大，畢竟來到甲組，面對對手給的壓力，她對應仍不夠好，所以我會個別跟她聊天，讓她可以自己思考，看來今晚有點效果，希望她每場都這樣就太棒了。」

(中視)