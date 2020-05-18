日本情色片產業蓬勃發展，捧紅不少暗黑女神，不過近期有位女優，主打「超齡」下海，沒想到銷售量卻出令人出乎預料，竟然還讓社長寫信感謝所有購買的人。

清水健在社群媒體分享了一起AV界的軼事 。（圖／Twitter）

AV界的天王清水健近日在推特上分享了這起在AV界的軼事，他po出一張女優作品封面，並表示對方是一名70歲的女優，不過這名名女優卻對外宣稱自己69歲，讓清水健不解為何她要隱瞞那1歲，作品上架整整1年，卻只賣出50份，最後社長還寫感謝信給所有購買人。

清水健PO出這名阿嬤級女優的作品封面，不過在臉部和名字上都打了馬賽克並表示，「超過70歲的超熟女優在拍攝封面時，由於要顧及腳和腰，所以坐著的圖片很多」。

網友發現，清水健說的女優正是中島洋子。（圖／Twitter）

雖然照片打碼，不過仍有許多眼尖的網友發現，這名女優正是在2016年出道的中島洋子，文章下方也有網友留言表示，「我很好奇在她這個年齡我能做到嗎」、「害我很感興趣，想看看」。日本的AV產業，不管是題材、類型都很「多元」，網友的留言真的驗證，只要有市場，AV業者就會想盡辦法推出「符合口味」的作品。

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(中時電子報)