很多人上完廁所都會不由自主地抖一下，且男生的經驗比女生還多，對此，台大兒科住院醫師吳其穎在YouTube頻道《蒼藍鴿的醫學天地》上特別解釋原因，讓不少網友直呼，看完長知識。

吳其穎說明，小便完發抖的現象稱為「尿顫」，醫學上的專有名詞為排尿後抽蓄症候群，是正常的生理現象。雖然目前科學家沒有一個肯定的說明，但「自我神經系統」的這番假說被醫學界廣泛接受。

吳其穎解釋，這項假設提到尿顫是由自主神經系統切換所致，也就是膀胱累積大量尿液時，卻無法排出，這時會感到坐立難安，同時需要交感神經抑制膀胱收縮。等到廁所解放時，就輪到副交感神經主導，此時膀胱會開始收縮，讓尿道括約肌放鬆，使尿液傾瀉而出。

吳其穎繼續表示，由於副交感神經的活躍，造成人體血壓下降等等生理改變，並再度誘發交感神經活化，試圖讓自主神經系統維持平衡，這也就是造成肌肉抖動的反應。

有不少人則認為，尿顫是人體失溫而造成的，對此，吳其穎則補充，不論是何種假說，基本上都和自主神經系統的切換有關。

(中時電子報)