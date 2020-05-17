阿富汗政治出現好的轉折，總統大選後的政治對立迎來和解。阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani），與他的競爭對手阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）簽署了一項權力分享協議，將共組新政府，以結束長達數月的政治僵局。

路透社報導，阿富汗的總統大選在去年9月結束，由現任總統加尼得到連任，但是由於塔利班的做亂，投票率極低，只有20%，也使得競爭對手阿卜杜拉不承認選舉結果，認為自己當選，並在今年初也要自己另建政府，這造成阿富汗政局的不穩定，塔利班的無差別攻擊就更為肆無忌憚。

The Political Agreement between President Ghani and Dr. Abdullah Abdullah has just been signed. Dr. Abdullah will lead the National Reconciliation High Council and members of his team will be included in the cabinet. Details will be aired shortly by RTA. pic.twitter.com/VZ95m5DfJq — Sediq Sediqqi (@SediqSediqqi) May 17, 2020

現在迎來轉機，加尼總統的發言人塞迪奇(Sediq Sediqqi)表示：「加尼總統和阿卜杜拉博士已完成政治協議，同意共享權力，阿卜杜拉的成員可以進入內閣，並參與和平談判委員會，與叛亂分子塔利班舉行周旋。」

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消息人士稱，阿卜杜拉得到內閣席位分配權，可以取得一些關鍵職位，原本他想取得財政與外交等主要部門，加尼沒有同意，但同意可以取得內政部，並且可以參與和塔利班談判的工作。

美國在今年3月份試圖調解喀布爾政局，國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）親自前往喀布爾調解，並警告若不達成合解，就削減10億美元的援助，此舉似乎有了成效，阿富汗正面臨日益嚴峻的財政壓力，不過目前尚不清楚這個協議，是否能使美國恢復援助。

官員們說，加尼與阿卜杜拉之間的協議至關重要，因為阿卜杜拉的政治勢力，代表了該國西北部的大部分地區，也就是塔利班主要流竄的區域。

在上週，阿富汗出現兩起嚴重的恐攻，其中一起是攻擊婦幼醫院，雖然塔利班否認參與了這次襲擊，但是加尼政府已決定，對塔利班採取新的攻勢。

美國特使哈利勒扎德(Zalmay Khalilzad )週五說，他仍在討論阿富汗和談的新日期，希望以談判減少暴力。

(中時電子報)