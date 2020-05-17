阿富汗政治出現好的轉折，總統大選後的政治對立迎來和解。阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani），與他的競爭對手阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）簽署了一項權力分享協議，將共組新政府，以結束長達數月的政治僵局。
路透社報導，阿富汗的總統大選在去年9月結束，由現任總統加尼得到連任，但是由於塔利班的做亂，投票率極低，只有20%，也使得競爭對手阿卜杜拉不承認選舉結果，認為自己當選，並在今年初也要自己另建政府，這造成阿富汗政局的不穩定，塔利班的無差別攻擊就更為肆無忌憚。
現在迎來轉機，加尼總統的發言人塞迪奇(Sediq Sediqqi)表示：「加尼總統和阿卜杜拉博士已完成政治協議，同意共享權力，阿卜杜拉的成員可以進入內閣，並參與和平談判委員會，與叛亂分子塔利班舉行周旋。」
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消息人士稱，阿卜杜拉得到內閣席位分配權，可以取得一些關鍵職位，原本他想取得財政與外交等主要部門，加尼沒有同意，但同意可以取得內政部，並且可以參與和塔利班談判的工作。
美國在今年3月份試圖調解喀布爾政局，國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）親自前往喀布爾調解，並警告若不達成合解，就削減10億美元的援助，此舉似乎有了成效，阿富汗正面臨日益嚴峻的財政壓力，不過目前尚不清楚這個協議，是否能使美國恢復援助。
官員們說，加尼與阿卜杜拉之間的協議至關重要，因為阿卜杜拉的政治勢力，代表了該國西北部的大部分地區，也就是塔利班主要流竄的區域。
在上週，阿富汗出現兩起嚴重的恐攻，其中一起是攻擊婦幼醫院，雖然塔利班否認參與了這次襲擊，但是加尼政府已決定，對塔利班採取新的攻勢。
美國特使哈利勒扎德(Zalmay Khalilzad )週五說，他仍在討論阿富汗和談的新日期，希望以談判減少暴力。
(中時電子報)
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