在前一輪賽事0比6落敗的紅獅FC，今天在2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽第一循環第六輪迎戰氣勢正旺的台中FUTURO，再一次以較大的比分差0比4飲恨。

紅獅FC在比賽前40分鐘不斷利用反擊和高壓防守威脅台中FUTURO的球門，可惜紅獅無法攻破球門，上半場第41分鐘，台中FUTURO朱益成反而在一陣混亂中意外接到球，輕鬆推射破網助隊取得領先。

第45分鐘紅獅FC王翔毅突破、取得空門機會，奈何竟然射偏錯失追平機會，差點掉球的台中FUTURO馬上回敬攻勢，稍早進球的朱益成在上半場結束前再補一球，台中FUTURO帶著2球領先進入下半場。

下半場台中FUTURO持續給予紅獅FC防守壓力，第58分鐘朱益成再出現攻門機會，以漂亮遠射讓守門員望球興嘆，同時也上演今年個人首次帽子戲法。全場比賽結束前台中FUTURO李政運再補上一球，最終4比0完勝紅獅FC。

在其他三地賽事，北市大同4比1輕取銘傳大學，璉紅台體在台中太原球場以2比1爆冷擊敗高市台電，也迫使台電讓出榜首；航源FC則靠著陳慶烜門前撿漏取得本場唯一進球以1比0擊敗台灣鋼鐵，同時也首度登上榜首。

(中時 )