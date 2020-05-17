基隆市一輛計程車17日下午行經愛三路與仁四路口時發生車禍，造成一名郭姓女子左上唇出現撕裂傷，而她所飼養的小狗不幸受困車底，有13名路人見狀後，立刻上前關切，眾人合力將計程車抬起，順利將小狗救出，一旁民眾被這景象感動到快落淚，拍下照片放上網，並直呼：「你們都是最美的風景！」

一名網友17日在臉書社團「基隆人」發文表示，今天下午3時15分時，在仁愛市場路口發生一起車禍，附近店家隱約聽見哀號聲，這才發現有隻小狗被壓在車底，附近民眾趕緊上前幫忙，當時大家都非常緊張，想方設法要把小狗救出，還有人趴在地上試圖爬到車底，最後大家合力把車抬起，終於救出小狗。

網友指出，當下不認識的路人與店家們齊心救援，看到大家合作無間的畫面，讓她忍不住熱淚盈眶，將照片分享出來，並大讚「謝謝基隆人，謝謝大家的愛心，你們都是最美的風景。」據了解，飼主郭女送醫後已無大礙，小狗被救出後雖無生命危險，但走路一拐一拐，隨後已送往附近動物醫院治療。

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(中時電子報)