香港特區政府食物及衛生局局長陳肇始17日表示，香港、廣東、澳門之間有聯防聯控的機制，尤其在公共衛生重大事故上，彼此有通報機制，並會聯防聯控。目前，三地正在商討現有新冠肺炎檢疫措施和病毒檢測怎樣互認、何時做到互認、互認的方法等議題。

陳肇始指出，關於互認檢疫措施和病毒檢測的探討，香港、廣東、澳門正處於相互了解的階段，正在交換一些資料。三地關於防疫都有一些不同的做法，所以目前仍在密切地商討。如果商討出具體的做法及實施時間，便會對公眾發布。

陳肇始表示，特區政府一直努力擴大檢測計劃，尤其是針對近期在社區發現的確診個案，政府正認真地追蹤這些確診個案的密切接觸者。此前，政府已經開始增加對一些無癥狀人士的檢查，涉及在機場工作的人士等。接下來，政府會研究社區方面的問題，例如是否能在葵青地區康健中心乃至18間中醫教研中心進行擴大檢測的工作。

針對是否會放松本地防疫措施，陳肇始強調，特區政府會采取擴大檢測範圍等多項措施，以了解更多資料用於判斷是否有條件放寬防疫措施。政府的整體策略是「張弛有度」，即如果要市民的生活、經濟等方面恢覆正常，就分階段逐步放松。但如果一旦有異常或風險再次提高，政府將再次收緊防疫措施。

(中時 )