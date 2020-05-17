美國新冠肺炎疫情仍未獲得控制，但前任與現任總統─歐巴馬與川普，近來因防疫已爆發唇槍舌戰。歐巴馬16日以視訊方式，對傳統黑人大學（Historically black colleges and universities，HBCU）畢業生發表賀詞時，指責美國「有許多領導人，甚至連假裝一下自己在當家都沒有。」

所謂的傳統黑人大學，係指美國在1964年之前，專為非裔學子而成立的高等教育機構，美國目前有105所這類公私立大學。

美國目前新冠肺炎確診逾147萬，死亡逼近9萬，都是全球最高。這場疫情風暴，對有色人種社會的衝擊和折磨尤其強烈。

歐巴馬說，「這場大流行病，終於完全扯破了簾幕，諸多領導人才知道自己在幹嘛，他們之中有些人，甚至連假裝一下自己在當家都不願意。」雖然沒有指名道姓，但顯然歐巴馬的批評，是針對防疫不力的川普政府。

歐巴馬除了提到疫情，也談起近來喬治亞州非裔青年亞伯瑞，只是出門跑步，竟然無辜遭一對白人父子開槍射殺慘死，引發全美大譁的社會案件。

歐巴馬此番砲轟，堪稱現任總統遭前任非議的罕見案例，也是近來他第二度就防疫批評川普政府，前一次是本月8日。他在私人電話會議中，砲轟川普對新冠肺炎的應對，是「絕對的混亂災難」。

(中時 )