美國新冠肺炎疫情仍未獲得控制，但前任與現任總統─歐巴馬與川普，近來因防疫已爆發唇槍舌戰。歐巴馬16日以視訊方式，對傳統黑人大學（Historically black colleges and universities，HBCU）畢業生發表賀詞時，指責美國「有許多領導人，甚至連假裝一下自己在當家都沒有。」
所謂的傳統黑人大學，係指美國在1964年之前，專為非裔學子而成立的高等教育機構，美國目前有105所這類公私立大學。
美國目前新冠肺炎確診逾147萬，死亡逼近9萬，都是全球最高。這場疫情風暴，對有色人種社會的衝擊和折磨尤其強烈。
歐巴馬說，「這場大流行病，終於完全扯破了簾幕，諸多領導人才知道自己在幹嘛，他們之中有些人，甚至連假裝一下自己在當家都不願意。」雖然沒有指名道姓，但顯然歐巴馬的批評，是針對防疫不力的川普政府。
歐巴馬除了提到疫情，也談起近來喬治亞州非裔青年亞伯瑞，只是出門跑步，竟然無辜遭一對白人父子開槍射殺慘死，引發全美大譁的社會案件。
歐巴馬此番砲轟，堪稱現任總統遭前任非議的罕見案例，也是近來他第二度就防疫批評川普政府，前一次是本月8日。他在私人電話會議中，砲轟川普對新冠肺炎的應對，是「絕對的混亂災難」。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。