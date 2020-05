樂天桃猿是本季富邦悍將的大剋星,賽前7場比賽全吞敗,今日終於靠羅力回歸一軍繳出好投,終於終止對戰連敗,羅力在賽後比喻「甩掉背後亂跳的猴子」,很想趕走他們,也稱讚桃園是可敬的對手,贏過他們才能證明他們一樣好。

此戰羅力先發7局被敲6支安打、僅失2分、送出4次三振,本季初登板就拿下勝投,也助球隊與洪總終止對戰桃猿7連敗。 賽後羅力表示,「很高興能參與這場勝利,個人覺得很興奮,終於可以正常出賽。」

羅力套用英文俗語「get the monkey off my back」來表示終於幫助球隊止敗、卸下重擔。羅力認為桃猿是很強的隊伍,因此比賽任何一刻都不能放鬆,「腳只要離開油門,他們就會出現在後照鏡上,所以整場比賽都要專注、把握每個機會。」同時在遇上這麼強的隊伍時,兩隊才有比較機會,「桃猿強度很高,以後會打得更得心應手。」

過去7場比賽面對桃猿都吞敗,讓總教練洪一中也很無奈,「前面7戰不是被打就是無法維持領先分數,我們洋投一直沒回來也是因素,上一場差點贏,今天止敗希望越來越好。」

洪總坦言贏了前東家多少會鬆口氣,「之前覺得很奇怪,就是打不贏他們。」同時洪總也很感謝羅力挺身而出,「球隊需要穩定投手,他能把失分控制在很低,我們只要能把握一局,贏球機會相對更高。」

(中時 )