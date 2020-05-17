樂天桃猿是本季富邦悍將的大剋星，賽前7場比賽全吞敗，今日終於靠羅力回歸一軍繳出好投，終於終止對戰連敗，羅力在賽後比喻「甩掉背後亂跳的猴子」，很想趕走他們，也稱讚桃園是可敬的對手，贏過他們才能證明他們一樣好。

此戰羅力先發7局被敲6支安打、僅失2分、送出4次三振，本季初登板就拿下勝投，也助球隊與洪總終止對戰桃猿7連敗。 賽後羅力表示，「很高興能參與這場勝利，個人覺得很興奮，終於可以正常出賽。」

羅力套用英文俗語「get the monkey off my back」來表示終於幫助球隊止敗、卸下重擔。羅力認為桃猿是很強的隊伍，因此比賽任何一刻都不能放鬆，「腳只要離開油門，他們就會出現在後照鏡上，所以整場比賽都要專注、把握每個機會。」同時在遇上這麼強的隊伍時，兩隊才有比較機會，「桃猿強度很高，以後會打得更得心應手。」

過去7場比賽面對桃猿都吞敗，讓總教練洪一中也很無奈，「前面7戰不是被打就是無法維持領先分數，我們洋投一直沒回來也是因素，上一場差點贏，今天止敗希望越來越好。」

洪總坦言贏了前東家多少會鬆口氣，「之前覺得很奇怪，就是打不贏他們。」同時洪總也很感謝羅力挺身而出，「球隊需要穩定投手，他能把失分控制在很低，我們只要能把握一局，贏球機會相對更高。」

(中時 )