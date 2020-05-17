罷韓投票在6月6日舉行，韋安在臉書貼文指出，6月6日韓國瑜若被罷免了，那麼他很有可能直攻2022台北市長，或先選黨主席，再轉戰北市長。此說法讓有的網友嚇了一跳，不過也有網友表示歡迎韓來當台北市長。

韋安提出四點看法，認為罷韓會重演當年「搶菜攤」慘劇。一、到時黨內民調，國民黨立委蔣萬安或已表態參選的國民黨台北市議員羅智強，會比韓高嗎？二、藍白也有可能合作，台北市長柯文哲培養的接班人目前民調只有10幾趴，與其選不上，不如再挺韓一次。夫人陳佩琪最近講話，不是不無「玄機」；三、民進黨就算派陳時中出來，到了2022年，與韓拚也有可能只是PK盤而已；四、韓國瑜怎麼可能選得上台北市長？當初新潮流把他從北農趕走的時候，從來也沒想到，綠執政20多年的高雄市被他拿下來。

網友回應說，「來台北~投他！」、「歡迎韓來當台北市長」、「韓如果要選台北市長，初選民調肯定會重演綠營支持者灌票歷史。」不過，也有人認為，「韓市長目前就是專心在高雄市政，我們應該尊重韓市長的想法。」

(中時電子報)