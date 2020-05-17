日逗子市免費送水神 地方自治體首舉

日本有不少餐廳開始用「次亞?素酸水」(微酸性電解次氯酸水、「水神」)供來店顧客消毒。逗子市免費贈水神會場附近的義大利餐廳平時也是如此，老闆拿出他在網上買的其他廠商的微酸性電解次氯酸水，還說價格真不便宜，約需7500日圓。(黃菁菁攝)

日本神奈川縣逗子市16、17日，在逗子文化會館免費發放市民除菌液「次亞?素酸水」(微酸性電解次氯酸水、「水神」)。市民保持距離排隊領水神。(黃菁菁攝)

日本神奈川縣逗子市16日起，在逗子文化會館免費發放市民可消除病毒的除菌液「次亞塩素酸水」(微酸性電解次氯酸水，也就是所謂的「水神」)，讓民眾用來消毒手、桌子、門把等，以解決酒精消毒水不足的問題。逗子市的官網上特別感謝與旺旺集團共同開發的日本公司「Dairy Techno」捐贈微酸性次氯酸生成機，機器背後也貼著「旺旺集團敬贈」的字樣。

逗子市經營企畫部參事、負責防災安全的主管島貫宏16日受訪時表示，「逗子市13日起登報告知，接著發布新聞稿，也在市政府官網以及各鄉鎮的公告欄貼出免費送微酸性電解次氯酸水的訊息，還針對約1萬市民登記的防災電郵群組發出通知。」「市政府也事先做好宣導傳單，指導民眾用來擦桌子、門把，或噴在手上搓揉消毒，就跟消毒液一樣。」

市民要自備乾淨的保特瓶等容器，每人可免費領取500ml的微酸性電解水，市政府還印了使用說明傳單供民眾參考。

島貫表示，至5月底的周六、日上午10點至12點、下午1點至3點都會在文化會館供市民領取，之後是否繼續還在研究。

16日發放首日，許多民眾冒雨前來。島貫表示，「上午約460人來領取，1天大概有1千人，明天星期日放晴，預估將有1倍的市民前來。微酸性次氯酸生成機1小時可製造200公升，工作人員一早就先備好400公升以防不足。

島貫還指出，「在日本亞馬遜購物網站上也有微酸性電解次氯酸水，500ml的售價大約在1千500至2千500日圓左右，所以真的很感謝捐贈。」有市民說，「很期待除菌效果，應該更早發放的。我們知道此產品對身體好，除了擦桌子、門把外，還會分裝成小瓶隨身攜帶，當然也會用來消毒手。」

次氯酸水分為兩種製程，一是透過食鹽NaCl電解或調和成次氯酸鈉後稀釋，二是將漂白水稀釋和加醋酸，不過嚴格說起來都還是「次氯酸鈉」，對人體和環境都有傷害，而水神結合日本技術，製程以食品級鹽酸經特殊電解槽電解產生，PH值5.0-6.5最接近人體PH值，溫和無刺激，有效氯濃度只要10ppm就相當於200ppm次氯酸鈉的抗菌效果，最重要的是不含刺激性的「鈉」，使用上十分安全。

Dairy Techno社長富田守也到場視察，他指了機器上的文字「Aqua Saniter」介紹說，「這是日本的品牌名稱，台灣、大陸的名稱是水神，這是（旺旺集團）蔡總裁決定的名字。」

這部機器在日本已開始普及，以食品相關產業為主，最近也開始在醫療領域方面普及，但地方自治體用旺旺集團送的這部機器製造微酸性電解次氯酸水免費贈送民眾還是頭1回。

(中時電子報)