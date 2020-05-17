米砂斷開孫安佐後半年交往2男，最近的戀情是與小3歲排球國手李興國交往，然這段情只撐3個月就閃電破局，分手後本以為事情告一段落，沒想到6天後男方貼出親暱靠頭照，告解自己劈腿，米砂則淚訴遇上「時間管理大師」，交往時的可疑情況得到解答。

李興國16日晚間在個人IG貼出一張靠頭照，一名女子躺在他肩頭，雖然戴著口罩沒露臉，但不是米砂，李興國寫下：「上一段感情中出問題的是我，是我劈腿了，我跟我現在的女友在一起了」，認了劈腿但沒道歉，讓粉絲痛罵「你這個愛情的爛東西」。

而米砂也在限時動態轉發前男友的自白，透露其實交往期間還發生很多又瞎又爛的事，「但我答應他只要他發文承認自己劈腿我就不會公布」，還說李興國也是「時間管理大師」，說著練球忙碌要她早點睡「我愛妳」，與此同時忙著跟別人約會。

米砂坦言其實不介意分手後對方很快交女友，但分手後偶然滑IG，發現舊愛早在分手之前，就跟某女曖昧留言，因此去跟李興國要答案，結果是女方馬上鎖了IG，舊愛則坦承劈腿，米砂無奈表示：「我請他發文承認自己的錯誤已經是很溫柔的作法了」。

米砂更回想起交往時，李興國要求她不要貼放閃照，她以為是男友比較低調，如今才懂得他的用意，是要在其他女生面前維持單身假象，「看來是我道行太淺沒有辦法抓到時間管理大師的招數」，米砂坦言情路上遇過很多渣男，她認真地愛每一任男友，百般配合、奉獻，換來的是她被認為好欺負，盼以自身的處境警惕女生要自我保護，最後仍爆了李興國黑料：「他在跟我交往的時候就有在IG約女粉的前科了」。

(中時電子報)