總統府幕僚電腦遭駭，駭客身分不明，但應不是如民進黨所宣稱是對岸所為，就外洩的內容來看，這也不是國安危機，並未談及國防、外交或國安機密文件，而是執政黨內鬥危機，是蔡政府的治理危機。

儘管府方說外洩的密參內容「有真有假」，但包括文化總會秘書長林錦昌與前高雄市副市長史哲碰面，探出史哲有意接文化部長；副總統陳建仁建議怎麼處理李遠哲資政問題；行政院長蘇貞昌對通傳會、公廣集團董事長的想法；副閣揆陳其邁建議蔡英文在蔡、蘇會談中要主導人事權等，這些綠營高官或大咖動態，都透過這位幕僚向蔡總統反應，可見其地位與份量。

如果大陸費這麼大勁，真駭進府裡這位可以通天的核心幕僚，掌握蔡英文政治運作的幕後，這是所有情報機關夢寐以求的最高級滲透，僅次於吸收任職政府高層的反間，大陸絕不會吭聲，安安靜靜地運用，不會只為了520就職要讓蔡英文出糗，就放棄這條最權威的情報來源。

蔡政府反而要擔心的是，從外洩內容看，時間橫跨蔡英文第1任4年，有最新的內閣改組密參，也有2016年蔡剛當選時各界推薦的內閣名單，換言之，這位核心幕僚電腦所有內容應全被駭走了，正估待價而沽，中共一定想盡辦法弄到手。

事實上，在扁政府時期，資政彭明敏在總統府的辦公室傳真機遭大陸監控後，總統府內部網路均實體隔絕，定期檢查，要駭進資安等級最高的總統府，絕非易事。

因此，駭客身分有幾個可能，一是蔡政府內部不滿人士所為，至於是個人或是派系，或是個小組織，不得而知，這次組閣，黨內大派系幾無人入閣，迄未出聲表達不滿，並不尋常。再者，也可能是特定政治立場駭客，有意為之，再將所駭內容曝光，讓外界知道蔡政府治國人才選用，有鮮明的意識形態。

此外，這次遭駭內容，不涉及國防軍事或外交機密，與國安密帳外洩的機密文件不同。密參內容不管有幾分真，都不是核定的機密文件，但重要性卻可能比機密文件更致命，這是蔡英文政治運作的真面目，外洩文件目的就是把高層玩的政治手段攤開來，讓蔡英文難堪。所以這不是國安危機，而是執政黨的政治鬥爭，是綠營的治理危機

(中時 )