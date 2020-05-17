蔡易餘日前提出《憲法增修條文》、《兩岸關係條例》修正草案，要刪除「國家統一」字眼，結果沒想到自己撤案，還自嘲「我當小丑又何妨！」而王浩宇在臉書護航指出，修憲就像跳過懸崖，要等待好時機再跳。網友卻留言笑，自己提案自己撤，可憐哪！

蔡易餘日前提出《憲法增修條文》、《兩岸關係條例》修正草案，要刪除「國家統一」字眼，15日列入立法院會報告事項，經議事人員宣讀後，立法院長游錫堃宣告「提案委員來函撤回」。

蔡易餘在臉書回應，為了「台灣前途發展」的現實狀況下，不得不妥協，所以決定自行將「兩岸人民關係條例」及「憲法增修條文前言」的修正案予以撤案。做出這樣的選擇，下場就是被訕笑「打假球」，沒關係，柯總召都願意當黑暗騎士了，「我當小丑又何妨！」

民進黨桃園市議員王浩宇今（17）日在臉書護航指出，修憲就像是跳過懸崖，如果面對966萬票的超高同意票門檻沒有十足的成功把握，那執政黨就必須等待更好的時機，等到準備好再勇敢往對面跳，因為很可能只有一次機會。

不過網友留言大酸，既然覺得沒意義，那提出來幹嘛，結果沒人當煞車皮，只好自己踩煞車，玩假球被看穿，很丟臉是不是？「劇本本來是這樣的：綠營提出，在野黨大力反對，綠營譴責，覺青出征，但最理想的是阿北出來反對，bingo。綠媒再攻個三天三夜。Errrrrrrr 結果在野黨雙手雙腳讚成，怎麼跟劇本不一樣？只好LP摸摸，自己撤案，覺青和粉專嘴巴閉緊緊。」

另有民眾笑稱，自己提案自己撤案，可能在野黨不按劇本演出，只好自己踩煞車，可憐哪！人家要讓你修好還在那龜，被看破手腳了吼！自己提的法案自己撤，真是了不起啊，都全面執政了怎麼還不邁向台獨的目標走呢？不要讓人家笑統獨是假議題啊，笑死人了，又雙標了，可憐啊！

(中時電子報)