世界衛生組織明（18）日將召開「世界衛生大會」，大陸擔心美國攪局，將甩鍋推向高潮。而我衛服部證實未收到邀請函，不排除年底舉行實體大會時爭取出席。吳釗燮強調會與美國合作，努力敲開WHO大門。蔡英文總統也早在12日即表示，邀國人透過網路一起寫下宣言，向世界表達台灣參與WHO的決心。

世界衛生組織明（18）日將召開「世界衛生大會」，而新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，這一屆世衛大會面臨的任務迫切而艱巨，需要充分利用這個難得的機會，促進全球合作，以盡快戰勝疫情，最大程度地減少生命與財產的損失。

歐盟對外事務部向媒體透露，歐盟及會員國將在這次世衛大會上提出一項決議草案，要求針對2019冠狀病毒疾病展開獨立調查。參與提案國家包括澳大利亞、加拿大、日本、新西蘭、英國等約30國，再加上歐盟27個會員國，參與國家數高達近60國。

對此，大陸媒體《今日頭條》預期，美國恐怕要借這次大會攪局，將甩鍋推向高潮，讓大陸很難對本屆世衛大會在組織全球抗疫上發揮更大作用抱有期待。

《今日頭條》堅持，臺灣參與世界衛生大會必須遵守一中原則，也呼籲，第一，如果調查，只能由世衛組織主導，不能由某一國如美國主導。第二，所有相關國家，包括美國都要開放實驗室，接受調查，而不能是單單對大陸進行調查。第三，調查組成員，應該有大陸專家。

我方衛福部也證實，至今仍未收到世衛大會邀請函。衛福部國合組表示，現在朝向討論，若疫情緩和可能改在10月或是11月舉辦實體會議，可能將爭取實體世衛大會會議的參與。

蔡英文總統早在5月12日即強調，不論是醫療照護的成就，或是防疫的經驗，台灣都願意跟世界分享。她邀國人透過網路一起寫下宣言，向世界表達台灣參與WHO的決心。

(中時電子報)