全世界的醫研單位，都在尋找治療新冠病毒COVID-19的藥物，只要有一絲希望就不放過。美國退伍軍人醫療中心(Veterans Affairs medical centers,VA)正試用前列腺癌藥物，是否能夠幫助男性對抗新冠病毒，已展開臨床試驗。

軍事時報(Military Times)報導，研究人員說，這種藥物名叫degarelix（也標記為Firmagon，中文稱為「輔美康」），已經在有限的測試中，顯示出了希望，因此現在可以較擴大的臨床試驗，對象是退伍軍人醫學中心住院的200名新冠病毒患者。

藥物試驗主持人羅伯特·威爾基（Robert Wilkie）表示，這項新研究是「增進對感染病毒者，潛在治療方法的認識」，他保證，研究團隊是竭盡全力治療患者、保護生命。

「輔美康」是抑制人體產生的雄性激素，以治療晚期的前列腺癌。研究人員發現，那些相同的激素(雄性激素)可能會觸發其他我們還不清楚作用的蛋白質，而新冠病毒會利用那些蛋白質，進入肺部組織造成嚴重的健康問題，所以，抑制住雄性激素，減少蛋白質指令，也許可以降低新冠病毒對肺部感染的速度。

阿拉巴馬大學伯明翰分校(The University of Alabama at Birmingham，UAB)和哥倫比亞大學(Columbia University i )的研究人員，將與退伍軍人醫學中心合作，進行新的臨床試驗，預計持續至少四個月。

由於「輔美康」是男性用藥，因此該研究也僅針對男性。研究人員說，這種藥物應該不適合女性，因為它的藥理作用與男性激素有關。

提外話，白宮官員周五宣布了到2020年底，將新冠病毒疫苗開發成功，並廣泛分配，但科學家表示，這個目標可能無法實現。

(中時電子報)