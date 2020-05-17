周揚青踢爆前男友羅志祥（小豬）渣男行徑，宣告斷了9年情後，人氣直線上升，16日她在別人直播中露面，未修圖的真實樣貌被狂讚，更有網友勸她以後別再修圖，周揚青今（17）就吐露堅持P圖3個原因。

周揚青露出未修圖的真面目後，許多人都認為她不修圖還比較好看，甚至吐槽她「越P越醜」，而周揚青稍早就在微博發文，表示「我覺得吧，P照片是一個網紅的基本職業素養，也是對看照片的觀眾的一種尊重。誰都不能阻止一個處女座的人P照片的，這是我最後的堅持。」

周揚青(右)未修圖真實樣貌。（圖／翻攝自微博）

雖然周揚青也自嘲每次P圖都快把自己P瞎，但不難看出她對P圖的堅持，吸引不少網友留言「已經知道並且特別喜歡你真實的樣子，圖片愛怎P就怎P吧」、「好啦 你開心就好」、「我要有你那麽好看……我還是會忍不住再p一下」，而她看到有人說「沒有p過的照片，根本就不是我本人」，她還笑回「哈哈對 我一直堅信我就是p完的樣子」，逗樂大家。

(中時電子報)