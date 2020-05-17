台灣女性癌症發生率第一名的就是乳癌，但有不少人認為，「胸部越大越容易罹癌」。對此，外科名醫江坤俊日前在分享一個故事，並澄清罹癌的原因不會是胸部大小，而是跟BMI及乳房密度比較有關係。

江坤俊在節目《醫師好辣》上透露，之前收治過一名28歲年輕上班族女性，有D罩杯，平時生活習慣良好，但卻患有乳癌第二期，某一次他查房時，陪同病患的其中一位女同事詢問，為何年紀輕輕就有乳癌，另一名女同事竟回答，「一定是她胸部太大，我才A所以沒事」，此話讓江坤俊當場傻眼。

江坤俊解釋，胸部大小跟得到乳癌的機率沒什麼關係，倒是跟BMI比較有關，若是你的BMI比較高，得到乳癌的機率就會大增，另外，他也補充，「乳房密度比較高，比較容易得到乳癌，這個說法則是正確的」。

江坤俊指出，40多歲時，乳房裡的組織容易被脂肪取代，因此若是照了乳房攝影，緻密度高的人，表示罹患乳癌機率高，因為乳房對於賀爾蒙受體比較敏感。所以若是看到女性乳房下垂，「不要笑，她的乳房組織都變成脂肪了，反而比較不容易得乳癌」。

(中時電子報)