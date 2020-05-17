今年首颱「黃蜂」已經減弱為熱帶性低氣壓，不過，氣象局表示雨還沒下完。氣象局製作一張圖提醒全台一周的降雨熱區，梅雨季第一道滯留性的鋒面即將周一（18日）晚間接近，周二（19日）起滯留鋒影響大雨來襲，週四（21日）滯留鋒加上西南風恐造成豪雨。

氣象局表示，梅雨季首道滯留性鋒面即將在周二（19日）報到，而且一連好幾天都在台灣附近徘徊，全台各地都是不穩定、有陣雨或雷雨的天氣。

氣象局指出，周四（21日）滯留鋒加上西南風，天氣不穩定，各地易出現陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，滯留鋒附近容易有中尺度對流系統發展，留意短時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣。

氣象局表示，梅雨鋒面影響期間，雖然不見得整天24小時雨下個不停，但只要一旦有對流發展起來，常會帶來短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣。這種對流胞往往無法在較早的時候明確指出在何時、何地出現，需要透過即時監測來預警。

(中時電子報)