以色列小姐出身的女星蓋兒加朵(Gal Gadot)，被DC相中演出《神力女超人》，該片不但被視為DC塑造最成功的英雄，她兼具性感與堅毅的模樣，也被認為是歷代還原最完美的「神力女超人」，而續集《神力女超人1984》本來應該上檔，卻因疫情耽擱，所幸蓋兒加朵利用社群平台Hold大家對新片的熱度，最近她更曝光學生時期清湯掛麵短髮照，在網路上掀起一陣熱議。

新冠肺炎疫情蔓延全球，也影響電影上映時間，雖續集《神力女超人1984》上檔時間延後，然蓋兒加朵仍經常在IG分享生活點滴，維持住影迷的耐心跟興趣，繼分享幼年照後，她昨(5/16)加碼曬出畢業紀念冊，問大家「你認得出我嗎？」。

蓋兒加朵曬出中學時期的畢業紀念冊，要大家猜猜她是哪個？答案超級明顯，理由是她即使當時是個有著毛躁短髮的黃毛丫頭，但美貌根本藏不住，事實上過去她也曾多次曬出舊照，每次都得到一樣的迴響，那就是她天生就是美人胚子，從身材到臉蛋都完美遺傳爸媽神基因，被大讚「毫無黑歷史」。

(中時電子報)