中信兄弟今（17）日晚間長程火力全開，擊出19支安打，包括11支長打，其中更有5支全壘打，且張志豪、周思齊、陳文杰都是3分炮，加上王威晨的2分彈、陳子豪陽春彈，光是這5轟就打進12分，終場就以19比9大勝地主統一獅，拿下2連勝。

中信兄弟從第2局起攻勢一發不可收拾，打完5局上取得10比0領先。統一獅前4局僅敲1支安打，5局下如夢方醒，開始逐局反撲，全場共擊出15支安打，無奈鳥槍不敵大炮，僅有蘇智傑1發陽春彈，不敵對方狂轟猛炸。

中信兄弟洋投萊福力本季初登板，先發5局、失4分，拿下勝投，表現差強人意。開路先鋒王威晨6支4猛打賞演出，獲選單場MVP，蘇緯達、陳子豪也都是3安打猛打賞。老將周思齊6局上的3分炮，使自己生涯800打點達陣。

獅隊方面，蘇智傑8局下揮出陽春全壘打，團隊連續全壘打推進到21場，延續紀錄有功。敗投是先發的施子謙，投4局被敲9安，包含2轟，失8分均為自責分，自責分率從4.09暴退至6.23。

(中時 )