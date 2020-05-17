孫可芳曾對自己的搞笑標籤覺得自卑。（石智中攝）

孫可芳曾對自己的搞笑標籤覺得自卑。（石智中攝）

孫可芳曾對自己的搞笑標籤覺得自卑。（石智中攝）

孫可芳與宋柏緯在《若是一個人》有淡淡曖昧情愫。（華視提供）

孫可芳劇中在街頭痛哭。（華視提供）

孫可芳（小豆）正式入行時間不長，卻曾在兩年內就入圍金鐘獎三次，是演技備受肯定的新生代實力派演員。華視、公視台語台台語劇集《若是一個人》是她第一部擔綱女主角的偶像劇，外表是文青女孩的她，其實私下有著不太相稱的愛搞笑、男孩子氣一面，她透露之前該劇導演杜政哲就曾跟她說：「還好我本來跟妳不熟，不然就不會選妳了！」

孫可芳說，其實她當初就是靠搞笑、學夜市叫賣哥「摺棉被」進入植劇場的Q place表演教室，私下常學「豬哥亮唱楊丞琳的歌」逗樂大家，「本來曾因這件事覺得很自卑，因為大家常會說，好笑的戲就會自然想到小豆。我好羨慕大家都很厲害、可以接到很酷的角色，但我在大家心目中就只是好笑的人」。當時她去試鏡，需要美女的角色都不會上，但只要是好笑的、醜的、不是正常美女的戲，例如重感冒打噴嚏很醜的，一定馬上試鏡成功，也因此在進電視圈成名前，她就拍了許多搞笑短片，「我好像一直被看到那一面」。

她坦言當時因常熬夜播足球賽、白天又得去學校教課，結果把身體壞掉，當時身材胖胖的，是人生體重高峰，加上自知長得不漂亮，不是經典美女，所以很自卑，常心想「我該不會就是個胖諧星了吧」。幸好《天黑請閉眼》之後有被看到其他戲路的可能。

她透露一開始收到《若是一個人》劇本時，真的滿沒信心，覺得「天啊！這女主角太難演了！雖然大家好像都滿肯定我的實力，但因為知名度還不夠，加上不曾當過偶像劇女主角，又要講困難的台語，怕自己講得俗氣了，我不想讓這語言被瞧不起，希望讓大家知道台語也很美！但我不知道自己可以做到什麼程度。很謝謝小杜哥（導演）一直給我強大信心！」

這部戲對她最大的突破，就是「演一個正常人 」，「方佳瑩這角色不像《天黑》的殺人犯、《五味八珍的歲月》裡的阿春那麼個性分明，對從事表演的人來說，其實正常人、一般女生反而最難演，必須演到讓很多人有共鳴」。那陣子她經常有空就在路上「看女生」，站在路邊、在公園、捷運站出口，或坐公車，不斷像怪叔叔一樣觀察著身旁來來去去的上班族女生。

她說，演完一波辛苦、悲苦的角色後，接下來給自己的目標是想要演喜劇，「從在劇場時就知道，喜劇最難演。而且現在大家過得那麼苦，很想拍點好玩的戲」。

(中時 )