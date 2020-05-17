新冠肺炎疫情持續在各地延燒，英國累計確診人數飆破24萬例，造成境內至少3.4萬人喪命，死亡人數位居全球第2高，僅次於美國。受到疫情影響下，英國王室評估，因無法在保持社交距離下，安全地進行活動，因此宣布取消今年的「鵝口普查」（Swan Upping），這是繼2012年之後，第2次取消活動。

綜合外媒報導，「鵝口普查」從12世紀延續至今，於每年7月13日至17日舉行，大隊會身穿紅色上衣及白褲，在泰晤士河划著插有英國王室旗幟的小船，開始尋找疣鼻天鵝，一旦發現蹤跡，就會大喊一聲「All up」，將天鵝們驅趕上岸，記錄鵝群的數量、體重，並評估健康狀況，標記後放回河中。

2012年第一次取消鵝口普查，是因當時泰晤士河的水位過高、流速太快。而今年考量到疫情的嚴重性，英國王室決定暫停舉辦「鵝口普查」，不過仍強調普查領隊大衛巴伯（David Barber）每天還是會救援組織一起工作，全力守護天鵝。

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(中時電子報)